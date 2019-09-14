ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский объяснил вето Избирательного кодекса

Новости » Политика    14.09.2019 - 13:23
Зеленский объяснил вето Избирательного кодекса
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам главы государства, новый кодекс содержит нормы, не соответствующие Конституции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду текст предложений к новому Избирательному кодексу по открытым спискам, принятому Верховной радой 8 созыва. Об этом говорится на сайте парламента.

Так, на сайте ВР указано, что "документ готовится к рассмотрению с вето президента".

"Кодексом декларируется модель избирательной системы, направленной на отмену мажоритарной составляющей выборов и введение пропорциональной системы с открытыми региональными списками. Однако, анализ положений Кодекса, которыми определяется порядок применения избирательной квоты, распределения депутатских мандатов и определения избранных кандидатов в избирательном регионе и в общегосударственном избирательном округе, дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной системы с закрытыми списками", - говорится в тексте предложений.

Кроме того, в предложениях указано, что Избирательный кодекс, который поступил на подпись президенту, содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины, а также не учитывают последние изменения в избирательное законодательство.

"Не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательного процесса, создания условий для свободного волеизъявления граждан Украины на основе конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов, предотвращения любых злоупотреблений и манипуляций во время проведения выборов", - говорится в тексте предложений президента.

Напомним, сегодня стало известно, что Зеленский вернул в Раду закон о новом Избирательном кодексе, принятый парламентом предыдущего созыва. Документ был ветирован.

Как писало РБК-Украина ранее, спикер Верховной рады 8 созыва Андрей Парубий в конце августа подписал законопроект о новом Избирательном кодексе. При этом подписание документа нардепы разблокировали еще 12 июля.

Подчеркнем также, представитель президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук отмечал, что новый Избирательный кодекс Украины был принят с нарушением регламента ВР.

Так, 11 июля нардепы 8 созыва во втором чтении после ряда провальных голосований приняли новый Избирательный кодекс с открытыми списками.

Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс Зеленский анонсировал скорое принятие закона о статусе ветеранов
Новости Украины Владимир Зеленскийветокодекс
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь