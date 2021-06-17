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Рада направила почти 750 млн гривен на зарплаты работников судов

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Украина, Четверг 17 июня 2021 13:28
Рада направила почти 750 млн гривен на зарплаты работников судов Фото: на зарплаты работников судов Рада направила 750 млн гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада направит почти 750 млн гривен на зарплаты для работников аппаратов местных и апелляционных судов. Народные депутаты поддержали во втором чтении соответствующий законопроект №5304.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовал 301 нардеп.

Закон увеличивает расходы по КПКРК "На осуществление правосудия местными, апелляционными судами и функционирование органов и учреждений правосудия" за счет уменьшения отдельных бюджетных назначений по КПКРК "Подготовка и участие национальных сборных команд в Паралимпийских и Дефлимпийских играх".

В редакции к первому чтению предлагалось перераспределить на нужды судов около 600 млн гривен.

Однако в процессе внесения поправок между первым и вторым чтением парламентарии нашли дополнительные источники и увеличили дофинансирование на общую сумму около 750 млн.

А именно, кроме 600 млн гривен, по общему фонду увеличиваются расходы потребления по бюджетной программе "Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия" на 142.050,7 тыс. гривен за счет уменьшения расходов по ряду других бюджетных программ.

Расходы на паралимпийцев и дефлимпийцев отсрочиваются в связи с коронавирусной пандемией и переносом даты проведения Паралимпийских и Дефлимпийских игр.

Напомним, Рада приняла этот закон за основу в конце апреля.

В комментарии РБК-Украина один из авторов документа Роман Бабий отметил, что в 2021 году судам минимально было необходимо около 5,6 млрд гривен дофинансирования.

Так, ВР рекомендуют передать Высшему совету правосудия часть полномочий Высшей квалификационной комиссии судей. Речь идет о полномочиях по отбору судей.

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