Верховная рада направила 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, нардепы поддержали соответствующий проект закона №2589 "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" о Фонде развития предпринимательства" во втором чтении. За него проголосовал 261 парламентарий.

Законом предусмотрено увеличить поступления в специальный фонд государственного бюджета за счет поступлений от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выданных фондом в обмен на облигации внутреннего государственного займа.

Кабинету министров документом поручено в месячный срок со дня вступления в силу настоящего закона утвердить порядок использования средств госбюджета, предусмотренных на обеспечение функционирования Фонда развития предпринимательства, с учетом положений ЗУ "О развитии и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства в Украине".

Напомним, в конце декабря Верховная рада приняла за основу законопроект №2589, которым предлагалось направить 2 млрд гривен на развитие малого бизнеса в Украине.

В понедельник в ходе заседания согласительного совета парламента вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Кабинет министров Украины просит Верховную раду принять во втором чтении закон о направлении 2 млрд гривен на фонд развития предпринимательства.

Как писало РБК-Украина, ранее президент Владимир Зеленский внес в Раду соответствующий проект закона.

Добавим также, Кабмин готовит к запуску программу по поддержке микро- и среднего предпринимательства, которая начнет свою работу с 1 февраля 2020 года, а объем кредита составит 1,5 млн грн на 5 лет.