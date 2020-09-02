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Рада намерена освободить от налогов ввоз электрокаров и комплектующих

Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует освободить от налогообложения ввоз электромобилей и комплектующих к ним. Нардепы приняли за основу соответствующие законопроекты №3477 и №3476.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Эти законы вносят изменения в Таможенный и Налоговый кодексы Украины.

Изменения в Таможенный кодекс

Проект предлагает временно, до 1 января 2029 года, освободить от уплаты ввозной пошлины комплектующие изделия, оборудование, ввозимые на таможенную территорию Украины исключительно для производства транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими).

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Изменения в Налоговый кодекс

Проект предусматривает временно, с 1 января 2021 года:

  • до 31 декабря 2025 года освободить от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу электрокаров;
  • до 31 декабря 2028 года освободить от налогообложения НДС операции по ввозу товаров для производства электрокаров.

Законопроект №3476 предлагает до 31 декабря 2033 года освободить от налогообложения налогом на прибыль предприятий прибыль предприятий электротехнической промышленности, полученную от реализации:

  • электродвигателей собственного производства, предназначенных для электрокаров;
  • литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов собственного производства для электрокаров;
  • зарядных устройств собственного производства для литий-ионных (литий-полимерных) аккумуляторов для электромобилей.

Также освободить от налогообложения предусматривается прибыль (доход) предприятий автомобильной промышленности, полученную от реализации электромобилей.

Напомним, в августе прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №10405, которым предусматриваются зеленые номера для электромобилей; он вступил в силу с января 2020 года.

Как писало РБК-Украина, за шесть месяцев прошлого года спрос на электромобили в Украине вырос на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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