Рада має намір звільнити від податків ввезення електрокарів і комплектуючих

Фото: електрокар (hightech.fm)

Верховна рада планує звільнити від оподаткування ввезення електромобілів і комплектуючих до них. Нардепи ухвалили за основу відповідні законопроекти №3477 і №3476.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Ці закони вносять зміни до Митного та Податкового кодексів України.

Зміни до Митного кодексу

Проект пропонує тимчасово, до 1 січня 2029 року, звільнити від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, обладнання, що ввозяться на митну територію України виключно для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Зміни до Податкового кодексу

Проект передбачає тимчасово, з 1 січня 2021 року:

до 31 грудня 2025 року звільнити від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення електрокарів;

до 31 грудня 2028 року звільнити від оподаткування ПДВ операції із ввезення товарів для виробництва електрокарів.

Законопроект №3476 пропонує також до 31 грудня 2033 року звільнити від оподаткування податком на прибуток підприємств прибуток підприємств електротехнічної промисловості, отриманий від реалізації:

електродвигунів власного виробництва, призначених для електрокарів;

літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів власного виробництва для електрокарів;

зарядних пристроїв власного виробництва для літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів для електромобілів.

Також звільнити від оподаткування передбачається прибуток (дохід) підприємств автомобільної промисловості, отриманий від реалізації електромобілів.

Нагадаємо, в серпні минулого року президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №10405, яким передбачаються зелені номери для електромобілів; він набрав чинності з січня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, за шість місяців минулого року попит на електромобілі в Україні зріс на 58% в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.