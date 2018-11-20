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Рада почала розгляд зняття недоторканності з Березкіна

Новини » Політика    20.11.2018 - 10:50
Рада почала розгляд зняття недоторканності з Березкіна
Фото: Станіслав Березкін (berezkin.deputat.net)

Вчора комітет ВР підтримав подання ГПУ на зняття недоторканості з Березкіна

Верховна рада України сьогодні, 20 листопада, розпочала розгляд зняття недоторканності з нардепа Станіслава Березкіна, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, Рада приступила до розгляду подання генерального прокурора Юрія Луценка про надання згоди на зняття депутатської недоторканості, затримання та арешту Березкіна.

"Ми переходимо до питання про надання згоди на притягнення до кримінально відповідальності, затримання та арешт народного депутата Станіслава Березкіна", - заявив спікер парламенту Андрій Парубій.

Нагадаємо, вчора, 19 листопада регламентний комітет Ради визнав законними, але необґрунтованими подання Генеральної прокуратури про зняття депутатської недоторканості, затримання та арешт Березкіна.

Як писало РБК-Україна, 7 листопада Луценко подав у Верховну раду подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Березкіна. Подання ініційовано керівником САП Назаром Холодницьким.

Зазначимо, Березкін є фігурантом справи про розкрадання коштів "Ощадбанку".

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