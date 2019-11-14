Рада начала рассмотрение госбюджета-2020

Верховная рада Украины приступила к рассмотрению проекта о госбюджете-2020. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В частности, на парламентскую трибуну для представления законопроекта вышла министр финансов Украины Оксана Маркарова. По ее словам, в подготовленном ко второму чтению проекте учтен пересмотренный макроэкономический прогноз.

Кроме того, пересмотрены приоритеты по таким направлением - образование, медицина и социальные программы. Расходы на эти сферы повышены еще на 10 млрд гривен. Она также отметила, что в следующем году государство чуть ли не впервые сможет обеспечить украинцев необходимыми лекарствами. А с 1 января в Украине будет ускорено сторительство дорог.

Напомним, на открытии утреннего заседания спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что аппарат подготовил необходимые материалы, поэтому появилась возможность перенести рассмотрение законопроекта с 12:30 на утреннюю часть заседания. Изменения в повестку дня поддержали 233 нардепа.

Отметим, вчера, 13 ноября, бюджетный комитет Рады по итогам заседания рекомендовал парламенту принять проект бюджета-2020 за основу и в целом.