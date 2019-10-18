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Рада начала рассмотрение госбюджета 2020

Новости » Общество    18.10.2019 - 14:20
Рада начала рассмотрение госбюджета 2020
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рада может не успеть сегодня рассмотреть госбюджет

Верховная рада сегодня, 18 октября, начала рассмотрение государственного бюджета на 2020 год. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В повестке дня указано, что докладывать будет заместитель председателя комитета по вопросам бюджета Александр Трухин.

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Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

"Переходим к следующему вопросу повестки дня. Вам предложен проект закона о государственном бюджете Украины на 2020 год № 2000. В первом чтении. Переходим к рассмотрению. В соответствии со статьей 157 Регламента ВРУ рассмотрение проводится по процедуре полного обсуждения", - заявил глава ВР Дмитрий Разумков.

Отметим, что председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты Верховной рады могут не успеть принять проект Государственного бюджета на 2020 год 18 октября из-за большого количества внесенных правок.

"Кажется, 2700 поправок зарегистрировали. Надо сделать так, чтобы они начали их рассматривать в законотворческом темпе", - сказал он.

Кроме того, председатель комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов отметил, что до первого чтения доходная часть государственного бюджета на 2020 год вырастет на 18 млрд гривен.

РБК-Украина писало, что 16 октября комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект предложений к Государственному бюджету на 2020 год о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты. После рассмотрения проект госбюджета рекомендовано доработать ко второму чтению.

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