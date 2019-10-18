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Рада почала розгляд держбюджету 2020

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 14:20
Рада почала розгляд держбюджету 2020
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Рада може не встигнути сьогодні розглянути держбюджет

Верховна рада сьогодні, 18 жовтня, почала розгляд державного бюджету на 2020 рік. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У порядку денному вказано, що доповідати буде заступник голови комітету з питань бюджету Олександр Трухін.

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Опубліковано УНН - Українські Національні Новини Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.

"Переходимо до наступного питання порядку денного. Вам запропонований проект закону про державний бюджет України на 2020 рік № 2000. У першому читанні. Переходимо до розгляду. Відповідно до статті 157 Регламенту ВРУ розгляд проводиться за процедурою повного обговорення", - заявив глава ВР Дмитро Разумков.

Зазначимо, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що депутати Верховної ради можуть не встигнути прийняти проект Державного бюджету на 2020 рік 18 жовтня через велику кількість внесених правок.

"Здається, 2700 поправок зареєстрували. Треба зробити так, щоб вони почали їх розглядати в законотворчому темпі", - сказав він.

Крім того, голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов зазначив, що до першого читання дохідна частина державного бюджету на 2020 рік зросте на 18 млрд гривень.

РБК-Україна писало, що 16 жовтня комітет Верховної ради з питань бюджету підтримав проект пропозицій до Державного бюджету на 2020 рік про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Після розгляду проект держбюджету рекомендовано доопрацювати до другого читання.

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