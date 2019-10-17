ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Доходная часть госбюджета-2020 возрастет на 18 млрд грн

Новости » Политика    17.10.2019 - 18:03
Доходная часть госбюджета-2020 возрастет на 18 млрд грн
Фото: Юрий Аристов (РБК-Украина)

Депутаты подали в государственный бюджет 2300 поправок

К первому чтению доходная часть государственного бюджета на 2020 год возрастет на 18 млрд гривен. Об этом заявил глава комитета по вопросам бюджета Юрий Аристов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас сложно спрогнозировать насколько увеличат доходную часть бюджета к рассмотрению проекта во втором чтении.

"Максимально, что мы нашли силами комитета, увеличение на около 18 млрд. Основная часть из них пошла на социальные проекты. Завтра будут финальные выводы. Это медицина, культура, социальный сектор. Все остальное, что мы не можем подтвердить доходами - дается в поручение Кабинета министров, найти возможности наполнения доходной части", - заявил Аристов.

По словам Аристова, депутаты подали к проекту 2 тыс. 300 поправок.

Также нардеп отметил, что после подготовки комитетом проекта государственного бюджета к первому чтению, не удалось увеличить макропоказатели.

"На сегодняшний день макропоказатели (которые заложены в проекте Госбюджета - ред.) не изменились. Это поручение правительству мы вписали как задачи и ко второму чтению они будут готовы доложить на какие показатели они вышли, и на сколько смогут увеличить пенсии, минимальную заработную плату, чего требует общество", - рассказал Аристов.

Напомним, депутаты Верховной рады могут не успеть принять проект Государственного бюджета на 2020 год 18 октября из-за большого количества внесенных правок.

Также РБК-Украина сообщало, что комитет Верховной рады по вопросам бюджета поддержал проект предложений к Государственному бюджету на 2020 год о повышении прожиточного минимума и минимальной зарплаты. После рассмотрения проект госбюджета рекомендовано доработать ко второму чтению.

Рада ввела систему классификации радиоактивных отходов ВР планирует усилить ответственность за подделку лекарств
Новости Украины Верховная РададепутатыГосбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь