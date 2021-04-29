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Рада начала рассмотрение еще одного закона для завершения земельной реформы

Автор: Юлия Струк

Верховная рада начала рассмотрение еще одного законопроекта для завершения земельной реформы - №2195. Документ предлагает разрешить продажу земли через интернет на электронных аукционах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Ко второму чтению в документ внесли 776 поправок.

Закон предусматривает, что торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предусмотрены с любой точки; информация об аукционе и лотах будет размещаться сразу в интернете.

Организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.

Предполагается, что информация об участниках до завершения аукциона - конфиденциальна. Торговаться смогут не менее двух человек.

Гарантийный взнос составляет от 30% стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% стартовой цены лота.

Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.

Так, вчера Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Этот закон парламентарии рассматривали с 16 марта, из-за чего работа ВР была заблокирована, и другие вопросы нардепы рассматривали на внеочередных заседаниях.

Как писало РБК-Украина, сегодня парламент проведет два внеочередных заседания.

Так, в начале февраля комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять проект закона №2195 во втором чтении.

Отметим, в первом чтении этот закон нардепы приняли в ноябре 2019 года.

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