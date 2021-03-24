В Раде объяснили, как будут проходить онлайн-торги госземлей
В Украине хотят разрешить продажу земли через интернет на электронных аукционах. В Верховной раде объяснили, как будут проходить онлайн-торги госземлей согласно законопроекту №2195.
Указанный закон предусматривает, что торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предусмотрено с любой точки; информация об аукционе и лотах будет сразу в интернете.
Отмечается, что организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.
Предполагается, что информация об участниках до завершения аукциона - конфиденциальна. Торговаться смогут не менее двух человек.
Гарантийный взнос составляет от 30% стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% стартовой цены лота.
Указано, что фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.
Напомним, в начале февраля комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять этот проект закона во втором чтении.
Как писало РБК-Украина, в первом чтении этот закон нардепы приняли в ноябре 2019 года.
Так, на прошлой пленарной неделе Рада взялась за рассмотрение законопроекта №2194. Он необходим для завершения земельной реформы. Однако парламентарии прошли чуть более тысячи поправок из более чем трех тысяч ко второму чтению закона.
Из-за локдауна в Киеве нардепы отменили очередные пленарные заседания до 9 апреля.