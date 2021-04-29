Рада почала розгляд ще одного закону для завершення земельної реформи

До другого читання документу подали 776 поправок.

Закон передбачає, що торги державною землею будуть тільки онлайн. Подача документів, реєстрація, участь передбачені з будь-якої точки; інформація про аукціон і лотах буде розміщуватися відразу в інтернеті.

Організатори не зможуть зловживати правами учасників.

Передбачається, що інформація про учасників до завершення аукціону - конфіденційна. Торгуватися зможуть не менше двох осіб.

Гарантійний внесок становить від 30% від стартової ціни. Торги проходитимуть в три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% від стартової ціни лота.

Фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки будуть ділити на менші.