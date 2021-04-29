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Рада почала розгляд ще одного закону для завершення земельної реформи

Автор: Юлія Струк

Верховна рада почала розгляд ще одного законопроекту для завершення земельної реформи - №2195. Документ пропонує дозволити продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

До другого читання документу подали 776 поправок.

Закон передбачає, що торги державною землею будуть тільки онлайн. Подача документів, реєстрація, участь передбачені з будь-якої точки; інформація про аукціон і лотах буде розміщуватися відразу в інтернеті.

Організатори не зможуть зловживати правами учасників.

Передбачається, що інформація про учасників до завершення аукціону - конфіденційна. Торгуватися зможуть не менше двох осіб.

Гарантійний внесок становить від 30% від стартової ціни. Торги проходитимуть в три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% від стартової ціни лота.

Фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки будуть ділити на менші.

Так, вчора Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон парламентарії розглядали з 16 березня, через що робота ВР була заблокована, і інші питання нардепи розглядали на позачергових засіданнях.

Як писало РБК-Україна, сьогодні парламент проведе два позачергових засідання.

Так, на початку лютого комітет парламенту з питань аграрної та земельної політики рекомендував парламенту прийняти проект закону №2195 у другому читанні.

Відзначимо, в першому читанні цей закон нардепи прийняли в листопаді 2019 року.

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