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Рада начала рассматривать вопрос отставки Разумкова: онлайн

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Киев, Четверг 07 октября 2021 10:28
Рада начала рассматривать вопрос отставки Разумкова: онлайн Фото: Дмитрий Разумков и Данила Гетманцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховна рада Украины начала рассматривать вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова. Сегодня будет решено, уйдет ли глава Рады в отставку.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

Выступление Разумкова

В ходе выступления перед нардепами Разумков напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил нардепов за два года работы.

"Мы с вами шли сюда не за должностями, не за деньгами. Шли, чтобы сделать Украину лучше... Все время я пытался делать, хотя бы часть обещаний стала реальностью... Но принцип демократии стал принципов власти большинства...Сегодня очень много грязи. Ни одна должность не стоит самоуважения, достоинства... Мои принципы не изменились, мои ценности такие же, как были", - отметил он.

Заседание Рады по отставке Разумкова ведет нардеп от "Слуг народа" Данила Гетманцев.

Рада начала рассматривать вопрос отставки Разумкова: онлайн

Фото: заседание Рады (facebook.com/m.bezuhla)

Отметим, до этого Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. Эту процедуру инициировала фракция "Слуга народа", группа "Довира" и "За майбутнє", по мнению нардепов, спикер Рады нарушал регламент.

После этого отставку главы Рады внесли в повестку дня.

Напомним, Счетная палата дала заключение по отчету Разумкова.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил инициативу по отставке Разумкова тем, что тот не выполняет партийную программу.

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Дмитрий Разумков Верховная рада
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