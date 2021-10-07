Рада начала рассматривать вопрос отставки Разумкова: онлайн

Верховна рада Украины начала рассматривать вопрос отставки спикера парламента Дмитрия Разумкова. Сегодня будет решено, уйдет ли глава Рады в отставку.

Выступление Разумкова

В ходе выступления перед нардепами Разумков напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил нардепов за два года работы.

"Мы с вами шли сюда не за должностями, не за деньгами. Шли, чтобы сделать Украину лучше... Все время я пытался делать, хотя бы часть обещаний стала реальностью... Но принцип демократии стал принципов власти большинства...Сегодня очень много грязи. Ни одна должность не стоит самоуважения, достоинства... Мои принципы не изменились, мои ценности такие же, как были", - отметил он.

Заседание Рады по отставке Разумкова ведет нардеп от "Слуг народа" Данила Гетманцев.

Фото: заседание Рады (facebook.com/m.bezuhla)

Отметим, до этого Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. Эту процедуру инициировала фракция "Слуга народа", группа "Довира" и "За майбутнє", по мнению нардепов, спикер Рады нарушал регламент.

После этого отставку главы Рады внесли в повестку дня.