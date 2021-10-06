Счетная палата дала заключение по отчету Разумкова. Это нужно для его отставки
Фото: спикер Верховной рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Счетная палата дала заключение по отчету спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Документы передадут депутатам, это необходимо для рассмотрения вопроса об отставке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа Алексея Гончаренко.
"Счетная палата дала заключение по отчету спикера Верховной рады о работе и выполнении сметы. Эти документы предоставляются депутатам не позднее чем за два дня до рассмотрения вопроса отзыва спикера. Заключение Счетной палаты нужно для рассмотрения отставки спикера Рады", - отметил Гончаренко.
Напомним, ранее Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня.
Кроме того, вопрос о его отставке внесли в повестку дня Верховной рады.