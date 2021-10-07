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Рада почала розглядати питання відставки Разумкова: онлайн

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 10:28
Рада почала розглядати питання відставки Разумкова: онлайн Фото: Дмитро Разумков та Данила Гетманцев (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Верховна рада України почала розглядати питання відставки спікера парламенту Дмитра Разумкова. Сьогодні буде вирішено, чи піде голова Ради у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію засідання.

Виступ Разумкова

В ході виступу перед нардепами Разумков нагадав про передвиборчі обіцянки та подякував нардепам за два роки роботи.

"Ми з вами йшли сюди не за посадами, не за грошима. Йшли, щоб зробити Україну кращою...Весь час я намагався робити, хоча б частина обіцянок стала реальністю...Але принцип демократії став принципов влади більшості...Сьогодні дуже багато бруду. Жодна посада не варта самоповаги, гідності...Мої принципи не змінилися, мої цінності такі самі, як були", - зазначив він.

Засідання Ради щодо відставки Разумкова веде нардеп від "Слуг народу" Данила Гетманцев.

Рада почала розглядати питання відставки Разумкова: онлайн

Фото: засідання Ради (facebook.com/m.bezuhla)

Зазначимо, до цього Разумкова відсторонили від ведення пленарних засідань на два дні. Цю процедуру ініціювала фракція "Слуга народу", група" Довіра" і "За майбутнє", на думку нардепів, спікер Ради порушував регламент.

Після цього відставку голови Ради внесли до порядку денного.

Нагадаємо, Рахункова палата дала висновок щодо звіту Разумкова.

Раніше президент України Володимир Зеленський пояснив ініціативу щодо відставки Разумкова тим, що той не виконує партійну програму.

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Дмитро Разумков Верховна рада
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