Рада може ввести кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ВР розповіли детальніше про закон для протидії розповсюдженню коронавірусу

Верховній раді України пропонують передбачити кримінальну відповідальність за умисне зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба партії "Слуга народу".

За словами глави комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайла Радуцького, відповідний законопроект буде чинним тільки три місяці.

Основні норми закону

Документом пропонується:

оперативна закупка товарів, робіт і послуг, необхідних для ліквідації та недопущення епідемії, через переговорну процедуру, скорочену до 1 дня;

можливість 100% попередньої оплати за товари й послуги для запобігання та боротьби з епідемією коронавірусу;

звільнення від сплати ввізного мита і ПДВ лікарських засобів та виробів медпризначення, що закуповуються для боротьби з коронавірусом;

надання можливості населенню працювати дистанційно або йти у відпустку;

заборона на проведення заходів держнагляду та контролю;

віднесення запровадження карантину до форсмажорних обставин;

адмінвідповідальність за порушення обсервації й кримінальна відповідальність за умисне зараження людей;

додаткові надбавки для медперсоналу та працівників, що працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу;

зміна статей Трудового кодексу у частині, де можуть надавати оплачувану відпустку.

Нагадаємо, в Раді також розробили законопроект про відстрочення податків на час дії карантину.

Як писало РБК-Україна раніше, у вівторок, 17 березня, о 8 ранку відбудеться позачергове засідання парламенту.