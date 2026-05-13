Рада миру Трампа готує 15-пунктний план роззброєння ХАМАСу

За словами головного посланця Ради Миколи Младенова, зараз обговорюються дві версії так званої "дорожньої карти".

Виступаючи в Єрусалимі, він заявив, що ХАМАС може мати політичне майбутнє, якщо погодиться на мирний процес та візьме на себе відповідні зобов’язання.

Водночас членам угруповання, які не захочуть брати участі в такому процесі, можуть запропонувати безпечний виїзд до третіх країн.

"Це не політична вимога. Це необхідна умова процесу", - наголосив Младенов, коментуючи питання роззброєння ХАМАСу.

Як зазначили у виданні, через сім місяців після перемир’я, укладеного за посередництва США, значного прогресу у відновленні Гази досі немає. Однією з головних причин називають те, що ХАМАС не склав зброю, як передбачалося домовленостями.

Крім того, підтримуване Іраном угруповання виступає проти розширення військової присутності Ізраїлю на палестинській території.

Попри режим припинення вогню, близько 90% населення Гази, за оцінками сторін, залишаються переміщеними особами. Водночас Ізраїль продовжує розширювати контроль над частиною території анклаву та допускає можливість посилення військової операції.