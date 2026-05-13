Совет мира Трампа готовит 15-пунктный план разоружения ХАМАСа

По словам главного посланника Совета Николая Младенова, сейчас обсуждаются две версии так называемой "дорожной карты".

Выступая в Иерусалиме, он заявил, что ХАМАС может иметь политическое будущее, если согласится на мирный процесс и возьмет на себя соответствующие обязательства.

В то же время членам группировки, которые не захотят участвовать в таком процессе, могут предложить безопасный выезд в третьи страны.

"Это не политическое требование. Это необходимое условие процесса", - подчеркнул Младенов, комментируя вопрос разоружения ХАМАСа.

Как отметили в издании, через семь месяцев после перемирия, заключенного при посредничестве США, значительного прогресса в восстановлении Газы до сих пор нет. Одной из главных причин называют то, что ХАМАС не сложил оружие, как предполагалось договоренностями.

Кроме того, поддерживаемая Ираном группировка выступает против расширения военного присутствия Израиля на палестинской территории.

Несмотря на режим прекращения огня, около 90% населения Газы, по оценкам сторон, остаются перемещенными лицами. В то же время Израиль продолжает расширять контроль над частью территории анклава и допускает возможность усиления военной операции.