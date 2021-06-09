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Рада может лишить депутатских выплат 78 нардепов-"прогульщиков"

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Украина, Среда 09 июня 2021 14:49
Рада может лишить депутатских выплат 78 нардепов-"прогульщиков" Фото: Рада может лишить выплат 78 нардепов за прогулы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада может лишить депутатских выплат 78 народных депутатов за прогулы. Комитет по вопросам регламента обращается к председателю парламента Дмитрия Разумкова с соответствующим предложением.

Об этом сообщил член комитета Павел Фролов в своем Telegram.

"Регламентный комитет ВР обратился к спикеру по невыплате "депутатских"(45 тыс. грн) за май этого года 78 нардепам", - отметил парламентарий.

В случае пропуска более 30% голосований или неучастия в заседании комитета нардепа лишают зарплаты за соответствующий день. Если в целом за месяц процент голосований менее 70 или количество пропусков заседаний комитета - более 50%, парламентарий теряет "депутатские" выплаты.

Фролов информирует, что выплат могут лишить 27 депутатов из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь", 18 - от "Слуги народа", 8 - от "Батькивщины", 8 - из депутатской группы "За майбутнє", семь - из группы "Довира", шестерых внефракционных, трех из фракции "Европейская солидарность", а также одного нардепа от фракции "Голос".

Указано, что экономия бюджетных средств в связи с невыплатой "депутатских" средств за май составит 3,5 млн гривен.

Вместе с тем регламентный комитет предлагает реабилитировать двух депутатов от СН, которые отсутствовали в мае по уважительным причинам.

"Перечень" прогульщиков "- не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах (больничный/командировки/отпуск/суд) неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или в заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены", - заверил член комитета.

Напомним, Комитет избирателей ранее сообщал, что больше всего пленарных заседаний ВР во время четвертой сессии прогуливали народные депутаты группы "За майбутнє". Также низкие показатели регистрации народных депутатов из ОПЗЖ.

Как писало РБК-Украина, в 2019 году Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского о лишении нардепов мандата за прогулы и "кнопкодавство".

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