Больше всего заседаний Рады в течение четвертой сессии прогуляли нардепы из "За майбутнє", - КИУ

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Больше всего пленарных заседаний Верховной рады во время четвертой сессии прогуливали народные депутаты группы "За майбутнє". Также низкие показатели регистрации в народных депутатов из "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом сообщили в "Комитете избирателей Украины" на своем сайте.

В частности, в среднем в течение четвертой сессии на пленарных заседаниях Рады регистрировались лишь 36% депутатов из группы "За майбутнє".

Если говорить об ОПЗЖ, то в течение сессии на заседаниях регистрировались в среднем 40% депутатов из политсилы.

При этом показатели посещения народных депутатов фракции "Батькивщина" равны 51%.

Также указано, что несколько выше показатели у народных депутатов из группы "Доверие", чья посещаемость составляет в среднем 56%.

Посещаемость парламентариев из фракции "Голос" в течение четвертой сессии в среднем составляет 58%.

Самая высокая посещаемость оказалась у фракций "Слуга народа" и "Европейская солидарность", которая составляет 62% и 63% соответственно.

"Четвертая сессия ВР оказалась наименее продуктивной за время работы нового состава парламента. В течение сессии народные депутаты работали только 28 сессионных дней. Посещение Верховной рады также ухудшилось. С одной стороны, на это повлияли местные выборы, к которым де-факто была привлечена часть народных депутатов, которые выступали в роли агитаторов на местах. С другой стороны, в осенний период в Украине ухудшилась общая ситуация с коронавирусом, из-за чего работа парламента была фактически заблокирована", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Он также добавил, что несмотря на форс-мажорные обстоятельства перечень лидеров и аутсайдеров Верховной рады среди фракций и групп фактически не изменился.

По словам Кошеля, депутаты отдельных фракций и групп безответственно относятся к выполнению своих депутатских обязанностей и игнорируют пленарные заседания, на которых не происходят принципиальные для них голосования.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков закрыл четвертую сессию парламента 29 января.

В течение четвертой сессии народные депутаты несколько раз шли на карантин во время которого работали только в комитетах.

Также в последнюю пленарную неделю четвертой сессии Рада приняла во втором чтении закон о народовластии через всеукраинский референдум.