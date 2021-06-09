Рада може позбавити депутатських виплат 78 нардепів-"прогульників"

Верховна рада може позбавити депутатських виплат 78 народних депутатів за прогули. Комітет з питань регламенту звертається до голови парламенту Дмитра Разумкова з відповідною пропозицією.

Про це повідомив член комітету Павло Фролов у своєму Telegram.

"Регламентний комітет ВР звернувся до спікера щодо невиплат "депутатських" (45 тис. грн) за травень цього року 78 нардепам", - зазначив парламентар.

У разі пропуску понад 30% голосувань або неучасті у засіданні комітету нардепа позбавляють зарплати за відповідний день. Якщо в цілому за місяць відсоток голосувань менш як 70 або кількість пропусків засідань комітету - понад 50%, парламентар втрачає "депутатські" виплати.

Фролов інформує, що виплат можуть позбавити 27 депутатів із фракції "Опозиційна платформа - за життя", 18 - від "Слуги народу", 8 - від "Батьківщини", 8 - з депутатської групи "За майбутнє", сім - з групи "Довіра", шість позафракційних, трьох з фракції "Європейська солідарність", а також одного нардепа від фракції "Голос".

Вказано, що економія бюджетних коштів у зв’язку із невиплатою "депутатських" коштів за травень становитиме 3,5 млн гривень.

Разом з тим регламентний комітет пропонує реабілітувати двох депутатів від СН, які були відсутні у травні через поважні причини.

"Перелік "прогульників" - не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини (лікарняний/відрядження/відпустка/суд) неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці або у засіданнях комітетів виплати будуть поновлені", - запевнив член комітету.