ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Рада може позбавити депутатських виплат 78 нардепів-"прогульників"

Новость на русском →
Україна, Середа 09 червня 2021 14:49
Рада може позбавити депутатських виплат 78 нардепів-"прогульників" Фото: Рада може позбавити виплат 78 нардепів за прогули (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада може позбавити депутатських виплат 78 народних депутатів за прогули. Комітет з питань регламенту звертається до голови парламенту Дмитра Разумкова з відповідною пропозицією.

Про це повідомив член комітету Павло Фролов у своєму Telegram.

"Регламентний комітет ВР звернувся до спікера щодо невиплат "депутатських" (45 тис. грн) за травень цього року 78 нардепам", - зазначив парламентар.

У разі пропуску понад 30% голосувань або неучасті у засіданні комітету нардепа позбавляють зарплати за відповідний день. Якщо в цілому за місяць відсоток голосувань менш як 70 або кількість пропусків засідань комітету - понад 50%, парламентар втрачає "депутатські" виплати.

Фролов інформує, що виплат можуть позбавити 27 депутатів із фракції "Опозиційна платформа - за життя", 18 - від "Слуги народу", 8 - від "Батьківщини", 8 - з депутатської групи "За майбутнє", сім - з групи "Довіра", шість позафракційних, трьох з фракції "Європейська солідарність", а також одного нардепа від фракції "Голос".

Вказано, що економія бюджетних коштів у зв’язку із невиплатою "депутатських" коштів за травень становитиме 3,5 млн гривень.

Разом з тим регламентний комітет пропонує реабілітувати двох депутатів від СН, які були відсутні у травні через поважні причини.

"Перелік "прогульників" - не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини (лікарняний/відрядження/відпустка/суд) неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці або у засіданнях комітетів виплати будуть поновлені", - запевнив член комітету.

Нагадаємо, Комітет виборців раніше повідомляв, що найбільше пленарних засідань ВР під час четвертої сесії прогулювали народні депутати групи "За майбутнє". Також низькі показники реєстрації народних депутатів з ОПЗЖ.

Як писало РБК-Україна, у 2019 році Конституційний суд України визнав неконституційним законопроект президента Володимира Зеленського про позбавлення нардепів мандата за прогули і "кнопкодавство".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика прогульщики Верховна Рада
NEWS
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
Голова дипломатії ЄС вперше назвав Лукашенка диктатором
DAILY
Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу й Україні від зустрічі Байдена та Путіна