Рада может изменить план своей работы в декабре

Календарный план работы Верховной рады Украины в последние недели декабря может быть изменен для того, чтобы аграрный комитет смог завершить рассмотрение поправок к законопроекту об открытии рынка земли. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом проведение пленарных заседаний не планируется.

"Нет, следующая неделя маловероятно будет пленарной. Комитет работает, 208 правок сегодня рассмотрел. Возможно, мы изменим календарный план, чтобы следующая неделя была комитетской. Обсуждается такой вариант", - заявил Корниенко.

Напомним, народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура отмечал, что вопрос открытия рынка земли могут отложить на следующий год. Он отмечал, что аграрный комитет состоянию на сейчас рассмотрел более 300 поправок из 4 тысяч.

Как писало РБК-Украина ранее, агрокомитет проголосовал за обращение к главе парламента Дмитрию Разумкову с просьбой назначить заседание на следующую неделю. Так, комитет планирует проводить заседания 23, 24, 26, 27 декабря.

Добавим также, вчера на заседании комитета произошла драка с участием нардепов от ОПЗЖ Ильи Кивы и нардепа от фракции "Батькивщина" Вадима Ивченко, а также нардепа от фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца.