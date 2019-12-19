Рада може змінити план своєї роботи у грудні

Календарний план роботи Верховної ради України в останні тижні грудня може бути змінено для того, щоб аграрний комітет зміг завершити розгляд поправок до законопроекту про відкриття ринку землі. Про це повідомив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому проведення пленарних засідань не планується.

"Ні, наступний тиждень маловірогідно буде пленарним. Комітет працює, 208 правок сьогодні розглянув. Можливо, ми змінимо календарний план, щоб наступний тиждень був комітетським. Обговорюється такий варіант", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура зазначав, що питання відкриття ринку землі можуть відкласти на наступний рік. Він зазначав, що аграрний комітет станом на зараз розглянув понад 300 правок із 4 тисяч.

Як писало РБК-Україна раніше, агрокомітет проголосував за звернення до глави парламенту Дмитра Разумкова з проханням призначити засідання на наступний тиждень. Так, комітет планує проводити засідання 23, 24, 26, 27 грудня.

Додамо також, вчора на засіданні комітету відбулася бійка за участі нардепів від ОПЗЖ Іллі Ківи і нардепа від фракції "Батьківщина" Вадима Івченка, а також нардепа від фракції "Слуга народу" Андрія Мотовіловця.