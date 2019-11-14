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Рада змінила порядок денний через бюджет-2020

Новини » Політика     14.11.2019 - 10:19
Рада змінила порядок денний через бюджет-2020
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Розгляд бюджету-2020 перенесли на ранкову частину

Верховна рада України змінила порядок денний через розгляд законопроекту про державний бюджет-2020. Відповідне рішення підтримали 233 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами спікера Ради Дмитра Разумкова, апарат підготував необхідні матеріали, тому з'явилася можливість перенести розгляд законопроекту з 12:30 на ранкову частину засідання Ради.

У той же час перед розглядом самого бюджету нардепи внесуть зміни до Бюджетного кодексу.

Відзначимо, напередодні комітет з питань бюджету за підсумками засідання рекомендував Раді прийняти за основу та в цілому проект бюджету-2020.

Нагадаємо, 5 листопада в Раду внесли доопрацьований проект державного бюджету-2020. Передбачається, що в наступному році різко піднімуть витрати на силові відомства. Зокрема, витрати загального фонду на МВС складуть 81,6 млрд гривень.

Крім того, до бюджету-2020 закладаються витрати на медицину в обсязі 113,3 млрд гривень, що на 15,1 млрд більше, ніж в 2019 році. Також заплановано індексацію пенсій, однак фактичне підвищення буде незначним. Підвищення мінімальної зарплати планується до 4 723 гривень.

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