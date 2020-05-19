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Рада изменила постановление о ВСК по восстановлению территориальной целостности

Новости » Политика     19.05.2020 - 16:23
Рада изменила постановление о ВСК по восстановлению территориальной целостности
Фото: президия Верховной рады (Виталий Носач/РБК-Украина)

Из состава комиссии вывели Давида Арахамию

Парламент одобрил за основу и в целом проект постановления №2677 "О внесении изменений в постановление Верховной рады Украины "Об образовании Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам формирования и реализации государственной политики по восстановлению территориальной целостности и обеспечения суверенитета Украины". За документ проголосовали 289 нардепов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Данной ВСК поручено обеспечить изучение состояния, а также решение вопросов взаимодействия комитетов ВР по противодействию возможным угрозам национальным интересам Украины в ходе подготовки и осуществления мероприятий, направленных на деоккупацию и реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины.

Согласно постановлению, количественный состав комиссии составляет 13 народных депутатов.

"Освободить от обязанностей члена Временной следственной комиссии
народного депутата Украины Арахамию Давида Георгиевича - депутатская фракция политической партии "Слуга народа", - указано в документе.

Кроме того, в состав ВСК избрали нардепа от СН Вадима Галайчука и внефракционного парламентария Муссу Магомедова.

Напомним, в октябре 2019 года Рада поддержала проект постановления №2268 о создании соответствующей ВСК.

Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил разработать переходное правосудие для реинтеграции Донбасса. Он отметил, что нужно разработать концепцию переходного правосудия для преодоления последствий вооруженного конфликта и достижения мира.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радатерриториальная целостность
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