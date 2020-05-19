Рада змінила постанову про ТСК з відновлення територіальної цілісності

Фото: президія Верховної ради (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зі складу комісії вивели Давида Арахамію

Парламент схвалив за основу і в цілому проект постанови №2677 "Про внесення змін до постанови Верховної ради України "Про утворення Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань формування та реалізації державної політики з відновлення територіальної цілісності і забезпечення суверенітету України". За документ проголосували 289 нардепів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Даній ТСК доручено забезпечити вивчення стану, а також вирішення питань взаємодії комітетів ВР з протидії можливим загрозам національним інтересам України в ході підготовки і здійснення заходів, спрямованих на деокупацію і реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

Згідно з постановою, кількісний склад комісії становить 13 народних депутатів.

"Звільнити від обов'язків члена Тимчасової слідчої комісії

народного депутата України Арахамію Давида Георгійовича - депутатська фракція політичної партії "Слуга народу", - зазначено в документі.

Крім того, до складу ТСК обрали нардепа від СН Вадима Галайчука і позафракційного парламентарія Мусу Магомедова.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Верховна рада підтримала проект постанови №2268 про створення відповідної ТСК.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський раніше доручив розробити перехідний правосуддя для реінтеграції Донбасу. Він зазначив, що потрібно розробити концепцію перехідного правосуддя для подолання наслідків збройного конфлікту і досягнення миру.

Автор: Юлия Струк