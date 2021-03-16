Рада хоче завершити земельну реформу: нардепи пройшли 160 правок з понад 3 тисяч

Верховна рада взялася за завершення земельної реформи . Парламентарії пройшли 160 з 3128 поправок до другого читання законопроекту №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

У законі прописана передача земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання її функцій.

Заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк у своєму Telegram зазначив, що переговори глав фракцій по "прискоренню процесу правок" закінчилися нічим.

"Завершення земельної реформи рухається... повільно. Інсайд: поки переговори глав фракцій по "прискоренню процесу правок" закінчилися нічим. Тому нас чекають аналогічні дні ще цілий тиждень і позачергові засідання після закінчення основних", - заявив нардеп.