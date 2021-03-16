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Рада хоче завершити земельну реформу: нардепи пройшли 160 правок з понад 3 тисяч

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 березня 2021 15:17
Рада хоче завершити земельну реформу: нардепи пройшли 160 правок з понад 3 тисяч Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада взялася за завершення земельної реформи. Парламентарії пройшли 160 з 3128 поправок до другого читання законопроекту №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

У законі прописана передача земель державної власності за межами населених пунктів у комунальну. Винятком є ​​землі, необхідні державі для виконання її функцій.

Заступник голови фінансового комітету Ярослав Железняк у своєму Telegram зазначив, що переговори глав фракцій по "прискоренню процесу правок" закінчилися нічим.

"Завершення земельної реформи рухається... повільно. Інсайд: поки переговори глав фракцій по "прискоренню процесу правок" закінчилися нічим. Тому нас чекають аналогічні дні ще цілий тиждень і позачергові засідання після закінчення основних", - заявив нардеп.

Нагадаємо, раніше замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко анонсував, що Верховна рада має намір розглянути два законопроекти в рамках земельної реформи в Україні для її фактичного завершення.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня 2020 року Верховна рада відправила на доопрацювання законопроект №2194. Таке рішення підтримали 260 парламентаріїв.

В середині листопада 2019 року Рада прийняла цей закон за основу.

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