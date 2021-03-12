ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

На следующей неделе Рада может завершить земельную реформу в Украине

Новина українською → Украина, Пятница 12 марта 2021 10:42
На следующей неделе Рада может завершить земельную реформу в Украине Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

На следующей неделе Верховная рада намерена рассмотреть два законопроекта в рамках земельной реформы в Украине. Это фактическое завершение этой реформы.

Об этом в кулуарах форума для глав ОТО "Эффективные бюджеты" рассказал глава партия "Слуга народа" Александр Корниенко.

Речь идет о законопроектах №№2194-2195, которые касаются передачи земли общинам и электронных земельных аукционов.

"Это фактически завершение или почти завершение земельной реформы, которую мы начали год назад, - подчеркнул Корниенко.

Напомним, в начале декабря 2020 года Рада отправила на доработку законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Такое решение поддержали 260 парламентариев.

В середине ноября прошлого года Рада приняла этот закон за основу.

Как писало РБК-Украина, глава комитета по вопросам аграрной политики Николай Сольский заявил, что вопрос распоряжения госземлями урегулируют в законопроекте №2194.

Кроме того, в Украине разрешить продажу земли через интернет на электронных аукционах. ВР рекомендуют одобрить во втором чтении законопроект №2195.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Верховная Рада земельная реформа
NEWS
Год в масках. От тотального локдауна до адаптивного карантина: как менялись ограничения
Год в масках. От тотального локдауна до адаптивного карантина: как менялись ограничения
DAILY
Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Небольшая игра. Как работает азартный бизнес в Украине после легализации