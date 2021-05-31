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Рада хочет заслушать Кабмин по поводу тарифов в Украине

Автор: Юлия Струк

Верховная рада хочет заслушать Кабинет министров по тарифам в Украине. Спикер ВР Дмитрий Разумков подчеркнул, что фактически завершился отопительный период.

Об этом он заявил в ходе согласительного совета парламента.

"Важным вопросом остается вопрос тарифов. Верховная рада 28 января 2021 года приняла соответствующее постановление. Было многое в нем указано. Я надеюсь, что вскоре мы сможем послушать, что именно было сделано по поручению ВРУ Кабинетом министров", - отметил Разумков.

Спикер ВР подчеркнул, что заслушивание может произойти если не на этой, то на следующей пленарной неделе.

"Если не на этой, то на следующей неделе. Я думаю, что закончился фактически отопительный период, и нам надо понять, как мы будем жить, к чему готовиться людям, что было сделано к следующему отопительному периоду", - отметил глава парламента.

Напомним, ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что НАК "Нафтогаз Украины" готовится предложить для населения трехлетний тариф на газ. Цена будет еще более прогнозируемая.

Как писало РБК-Украина, поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. По сравнению с уровнем начала года цены выросли и составили около 8 гривен за кубометр и выше.

Так, ранее в Национальном банке Украины заявили, что этим летом стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраинытарифыВерховная РадаДмитрий Разумков