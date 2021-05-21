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"Нафтогаз" работает над трехлетним тарифом на газ для населения, - Шмыгаль

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Украина, Пятница 21 мая 2021 12:53
"Нафтогаз" работает над трехлетним тарифом на газ для населения, - Шмыгаль Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нафтогаз Украины" готовится предложить для населения трехлетний тариф на газ. Цена будет еще более прогнозируемая.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления в Верховной раде, которое транслировалось на Youtube.

Шмыгаль напомнил, что с 1 мая все поставщики обязаны предлагали годовой тариф на для населения. По его словам, "Нафтогаз" установил годовую цену "меньше чем 7,90 гривен за метр кубический" (на 1,10 гривен дороже, чем в начале года, - ред.).

"Соответственно, дальше "Нафтогаз" работает над другими продуктами, например, трехлетним продуктом, который может иметь еще лучшие условия, более фиксированную и понятную цену для населения. Но также есть на выбор и продукт на один месяц, и люди могут выбирать для себя различные варианты", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, поставщики газа для населения обнародовали свои годовые тарифы, которые будут действовать с 1 мая 2021 года. По сравнению с уровнем начала года цены выросли и составили около 8 гривен за кубометр и выше.

В частности, газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" установила годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр, что на 1,10 гривен дороже, чем в январе - апреле (6,86 гривен). Месячный тариф "Нафтогаз" не устанавливал.

Кроме того, компания "ЙЕ Энергия" установила цену на уровне 7,99 гривен за кубометр.

Ранее в Национальном банке Украины заявили, что летом 2021 года стоимость природного газа более чем вдвое будет превышать ценовые минимумы прошлого лета.

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