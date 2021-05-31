Рада хоче заслухати Кабмін щодо тарифів в Україні

Верховна рада хоче заслухати Кабінет міністрів щодо тарифів в Україні. Спікер ВР Дмитро Разумков підкреслив, що фактично завершився опалювальний період.
"Важливим питанням залишається питання тарифів. Верховна рада 28 січня 2021 року прийняла відповідну постанову. Було багато що в ній зазначено. Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо послухати що саме було зроблено на доручення ВРУ Кабінетом міністрів", - зазначив Разумков.
Спікер ВР підкреслив, що заслуховування може відбутися якщо не цього, то наступного пленарного тижня.
"Якщо не на цьому, то на наступному тижні. Я думаю, що закінчився фактично опалювальний період, і нам треба зрозуміти, як ми будемо жити, до чого готуватися людям, що було зроблено до наступного опалювального періоду", - зазначив очільник парламенту.
Нагадаємо, раніше глава Кабміну Денис Шмигаль заявив, що НАК "Нафтогаз України" готується запропонувати для населення трирічний тариф на газ. Ціна буде ще більш прогнозована.
Як писало РБК-Україна, постачальники газу для населення оприлюднили свої річні тарифи, які діятимуть з 1 травня 2021 року. У порівнянні з рівнем початку року ціни зросли і склали близько 8 гривень за кубометр і вище.
Так, раніше в Національному банку України заявили, що цього літа вартість природного газу більш ніж удвічі перевищуватиме цінові мінімуми минулого літа.