Рада хоче заслухати Кабмін щодо тарифів в Україні

Про це він заявив у ході погоджувальної ради парламенту.

"Важливим питанням залишається питання тарифів. Верховна рада 28 січня 2021 року прийняла відповідну постанову. Було багато що в ній зазначено. Я сподіваюся, що незабаром ми зможемо послухати що саме було зроблено на доручення ВРУ Кабінетом міністрів", - зазначив Разумков.

Спікер ВР підкреслив, що заслуховування може відбутися якщо не цього, то наступного пленарного тижня.

"Якщо не на цьому, то на наступному тижні. Я думаю, що закінчився фактично опалювальний період, і нам треба зрозуміти, як ми будемо жити, до чого готуватися людям, що було зроблено до наступного опалювального періоду", - зазначив очільник парламенту.