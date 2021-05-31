Рада хочет заслушать Кабмин по поводу тарифов в Украине

Об этом он заявил в ходе согласительного совета парламента.

"Важным вопросом остается вопрос тарифов. Верховная рада 28 января 2021 года приняла соответствующее постановление. Было многое в нем указано. Я надеюсь, что вскоре мы сможем послушать, что именно было сделано по поручению ВРУ Кабинетом министров", - отметил Разумков.

Спикер ВР подчеркнул, что заслушивание может произойти если не на этой, то на следующей пленарной неделе.

"Если не на этой, то на следующей неделе. Я думаю, что закончился фактически отопительный период, и нам надо понять, как мы будем жить, к чему готовиться людям, что было сделано к следующему отопительному периоду", - отметил глава парламента.