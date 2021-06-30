Рада хочет запретить АРМА продавать конфискат без решения суда

Верховная рада планирует запретить Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда. Народные депутаты одобрили за основу законопроект №5141.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 314 нардепов.
Ранее в антикоррупционном комитете отмечали, что действующее законодательство нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, поскольку ни один орган государственной власти не может продавать чужое имущество без решения суда.
Этот закон запрещает АРМА продавать имущество без решения суда, за исключением случаев, когда:
Напомним, ранее временно исполняющий обязанности главы АРМА Виталий Сигидин отметил, что запрет агентству реализовывать имущество до приговора суда "полностью заблокирует работу по реализации активов, которые могут быть испорчены и теряют свою стоимость".
Как писало РБК-Украина, в начале февраля Рада взялась за электронные аукционы по продаже арестованного имущества. Парламент планирует определить порядок их проведения.