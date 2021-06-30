Рада хочет запретить АРМА продавать конфискат без решения суда

Верховная рада планирует запретить Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда. Народные депутаты одобрили за основу законопроект №5141.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 314 нардепов.

Ранее в антикоррупционном комитете отмечали, что действующее законодательство нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, поскольку ни один орган государственной власти не может продавать чужое имущество без решения суда.

Этот закон запрещает АРМА продавать имущество без решения суда, за исключением случаев, когда: