Рада хоче заборонити АРМА продавати конфіскат без рішення суду

Верховна рада планує заборонити Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду. Народні депутати схвалили за основу законопроект №5141.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували 314 нардепів.
Раніше в антикорупційному комітеті відзначали, що чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.
Цей закон забороняє АРМА продавати майно без рішення суду, за винятком випадків, коли:
Нагадаємо, раніше тимчасово виконуючий обов'язки глави АРМА Віталій Сигидин зазначив, що заборона агентству реалізовувати майно до вироку суду "повністю заблокує роботу по реалізації активів, які можуть бути зіпсовані і втрачають свою вартість".
Як писало РБК-Україна, на початку лютого Рада взялася за електронні аукціони з продажу арештованого майна. Парламент планує визначити порядок їх проведення.