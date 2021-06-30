Рада хоче заборонити АРМА продавати конфіскат без рішення суду

Верховна рада планує заборонити Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, продавати майно без рішення суду. Народні депутати схвалили за основу законопроект №5141.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 314 нардепів.

Раніше в антикорупційному комітеті відзначали, що чинне законодавство порушує Конституцію і Конвенцію про захист прав людини і основних свобод, оскільки жоден орган державної влади не може продавати чуже майно без рішення суду.

Цей закон забороняє АРМА продавати майно без рішення суду, за винятком випадків, коли: