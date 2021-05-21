Рада хочет усовершенствовать помощь семьям с детьми: что предлагает закон

"За" проголосовали 272 нардепа.

В пояснительной записке указано, что этот документ лишит правительство возможности уклоняться от предоставления льгот таким семьям.

Закон предлагает исключить из совокупного дохода семьи льготника, используемого при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, начисленные социальные пособия на ребенка/детей.

В совокупный доход семьи льготника предлагают не включать следующие пособия на ребенка: