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Рада хочет усовершенствовать помощь семьям с детьми: что предлагает закон

Автор: Юлия Струк

Верховная рада хочет усовершенствовать оказание помощи семьям с детьми. Народные депутаты поддержали за основу законопроект №3124.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

"За" проголосовали 272 нардепа.

В пояснительной записке указано, что этот документ лишит правительство возможности уклоняться от предоставления льгот таким семьям.

Закон предлагает исключить из совокупного дохода семьи льготника, используемого при исчислении среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, начисленные социальные пособия на ребенка/детей.

В совокупный доход семьи льготника предлагают не включать следующие пособия на ребенка:

  • помощь в связи с беременностью и родами,
  • помощь при рождении ребенка,
  • помощь на детей одиноким матерям (отцам),
  • помощь на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство,
  • помощь при усыновлении ребенка,
  • временную госпомощь детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место проживания их неизвестно,
  • государственную социальную помощь инвалидам с детства и детям-инвалидам,
  • пенсию в связи с потерей кормильца.

Напомним, в Украине для мужчин предусмотрели декретный отпуск. Соответствующий закон 9 мая вступил в силу.

Как писало РБК-Украина, в Украине на 50% увеличат размер социальной помощи детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов. Рада приняла соответствующий законопроект Кабмина во втором чтении.

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