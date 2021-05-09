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В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает

Новина українською → Украина, Воскресенье 09 мая 2021 08:18
В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает Фото: для мужчин в Украине предусмотрели декретный отпуск (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В Украине для мужчин предусмотрели декретный отпуск. Соответствующий закон сегодня вступил в силу

Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Ранее возможность уходить в декретный отпуск была только у матерей. Этот закон вводит новый вид отпуска - одноразовый при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается работодателем. Отпуск будут предоставлять кому-то одному из родственников ребенка:

  • отцу, даже если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно с ней;
  • бабушке или дедушке;
  • другим совершеннолетним родственникам ребенка.

Предусмотрено и право работников обоих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.

Как сообщалось, в четверг законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, в середине апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3695 об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. "За" проголосовали 269 парламентариев.

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