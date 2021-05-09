В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает

В Украине для мужчин предусмотрели декретный отпуск . Соответствующий закон сегодня вступил в силу

Он вступил в силу на следующий день после обнародования.

Ранее возможность уходить в декретный отпуск была только у матерей. Этот закон вводит новый вид отпуска - одноразовый при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается работодателем. Отпуск будут предоставлять кому-то одному из родственников ребенка:

отцу, даже если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно с ней;

бабушке или дедушке;

другим совершеннолетним родственникам ребенка.

Предусмотрено и право работников обоих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.