В Украине предусмотрели декрет для мужчин: как это работает
В Украине для мужчин предусмотрели декретный отпуск. Соответствующий закон сегодня вступил в силу
Документ вчера опубликовали в издании "Голос Украины".
Он вступил в силу на следующий день после обнародования.
Ранее возможность уходить в декретный отпуск была только у матерей. Этот закон вводит новый вид отпуска - одноразовый при рождении ребенка продолжительностью до 14 дней, который оплачивается работодателем. Отпуск будут предоставлять кому-то одному из родственников ребенка:
- отцу, даже если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно с ней;
- бабушке или дедушке;
- другим совершеннолетним родственникам ребенка.
Предусмотрено и право работников обоих полов, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, на дополнительный отпуск.
Как сообщалось, в четверг законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.
Напомним, в середине апреля Верховная рада приняла во втором чтении законопроект №3695 об обеспечении равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком. "За" проголосовали 269 парламентариев.