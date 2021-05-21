Рада хоче вдосконалити допомогу родинам із дітьми: що пропонує закон

Верховна рада хоче вдосконалити надання допомоги родинам із дітьми. Народні депутати підтримали за основу законопроект №3124.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 272 нардепи.
У пояснювальній записці вказано, що цей документ позбавить уряд можливості ухилятися від надання пільг таким сім’ям.
Закон пропонує виключити із сукупного доходу сім’ї пільговика, що використовується при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, нарахованих соціальних допомог на дитину/дітей.
До сукупного доходу сім’ї пільговика пропонують не включати наступні допомоги на дитину:
Нагадаємо, в Україні для чоловіків передбачили декретну відпустку. Відповідний закон 9 травня набув чинності.
Як писало РБК-Україна, в Україні на 50% збільшать розмір соціальної допомоги дітям з інвалідністю, які постраждали від вибухонебезпечних предметів. Рада прийняла відповідний законопроект Кабміну в другому читанні.