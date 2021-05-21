Рада хоче вдосконалити допомогу родинам із дітьми: що пропонує закон

"За" проголосували 272 нардепи.

У пояснювальній записці вказано, що цей документ позбавить уряд можливості ухилятися від надання пільг таким сім’ям.

Закон пропонує виключити із сукупного доходу сім’ї пільговика, що використовується при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, нарахованих соціальних допомог на дитину/дітей.

До сукупного доходу сім’ї пільговика пропонують не включати наступні допомоги на дитину: