ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада хочет разрешить вузам создавать научные парки без согласования с властями

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 16:51
Рада хочет разрешить вузам создавать научные парки без согласования с властями Фото: Рада хочет предоставить вузам автономию по созданию научных парков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада хочет разрешить высшим учебным заведениям создавать научные парки (НП) без согласования с центральными органами исполнительной власти. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект №4236.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

За документ проголосовали 330 нардепов.

Закон предлагает четко определить правовой статус НП, их организационно-правовую форму, четко очертить их задачи и цели.

Предусмотрено разрешить учредителям создавать такие парки без согласования с центральными органами исполнительной власти, то есть предоставить автономию учреждениям высшего образования и научным учреждениям по созданию НП.

Паркам хотят дать право самостоятельно устанавливать направления деятельности без утверждения их Госкомитетом по вопросам научно-технического и инновационного развития

В случае выхода вуза и/или научного учреждения, при участии которых был создан научный парк, из состава учредителей парк подлежит ликвидации.

Вузы и научные учреждения-основатели получат право предоставлять помещения для размещения НП на таких условиях аренды, как для бюджетных учреждений.

ЗВО и научные учреждения, созданные по законодательству иному, чем украинское, а также вузы частной формы собственности смогут участвовать в формировании уставного капитала НП в любой форме, то есть путем внесения как материальных, так и нематериальных активов.

В перечень источников финансирования научных парков включают также и гранты, кредиты, возвратную финансовую помощь.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает обновление процедуры избрания руководителей высших учебных заведений в Украине. Документ вводит выборы в два тура.

Напомним, Кабинет министров создает Единый государственный веб-портал цифрового образования "Дия. Цифровое образование". Он должен обеспечить доступ онлайн к бесплатному образованию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика наука Верховная Рада
NEWS
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
DAILY
"Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента
Анастасия Извощиковаспециально для РБК-Украина "Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента