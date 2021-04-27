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Рада хоче дозволити вишам створювати наукові парки без погодження із владою

Новость на русском → Україна, Вівторок 27 квітня 2021 16:51
Рада хоче дозволити вишам створювати наукові парки без погодження із владою Фото: Рада хоче надати вузам автономію по створенню наукових парків (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада хоче дозволити вищим закладам освіти створювати наукові парки (НП) без погодження із центральними органами виконавчої влади. Народні депутати підтримали відповідний законопроект №4236.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

За документ проголосовали 330 нардепов.

Закон пропонує чітко визначити правовий статус НП, їх організаційно-правову форму, чітко окреслити їх завдання та мету.

Передбачається дозволити засновникам створювати такі парки без погодження із центральними органами виконавчої влади, тобто надати автономію закладам вищої освіти та науковим установам по створенню НП.

Паркам хочуть дати право самостійно встановлювати напрями діяльності без затвердження їх Держкомітетом з питань науково-технічного та інноваційного розвитку

У разі виходу вишу та/або наукової установи, за участі яких було створено науковий парк, зі складу засновників парк підлягає ліквідації.

Виші та наукові установи-засновники отримають право надавати приміщення для розміщення НП на таких умовах оренди, як для бюджетних установ.

ЗВО та наукові установи, які створені за законодавством іншим, ніж українське, а також виші приватної форми власності зможуть брати участь у формуванні статутного капіталу НП у будь-якій формі, тобто шляхом внесення як матеріальних, так і нематеріальних активів.

До переліку джерел фінансування наукових парків включають також і гранти, кредити, поворотну фінансову допомогу.

Як писало РБК-Україна, наприкінці лютого президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає оновлення процедури обрання керівників закладів вищої освіти в Україні. Документ запроваджує вибори у два тури.

Нагадаємо, Кабінет міністрів створює Єдиний державний веб-портал цифрової освіти "Дія. Цифрова освіта". Він має забезпечити доступ онлайн до безкоштовної освіти.

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