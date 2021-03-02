Рада хоче надати селищним старостам ефективні функції

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

"За" проголосували 273 парламентарія.

Зараз старост призначають поради за поданням голови громади. Іноді такі призначення не враховують професійні та особисті якості кандидатів, а пов'язані з "кумівством".

Закон пропонує, щоб старост затверджувала місцева рада за поданням глави, але тільки після обов'язкового публічного обговорення усіх кандидатур в старостинському окрузі.

У документі передбачено, що староста не входитиме до виконавчого комітету ради, але буде мати багато повноважень: право дорадчого голосу, право бути присутнім на засіданні виконкому, на сесії, представляти інтереси мешканців свого старостинського округу і брати участь у підготовці пропозицій до проекту бюджету громади.

Очікується, що староста буде звітувати не тільки перед радою громади, а й перед жителями старостинського округу.

У проекті прописано, що він не буде мати права працювати за сумісництвом навіть на громадських засадах, займатися підприємницькою діяльністю й отримувати від цього прибуток. Під заборону не потрапляють викладацька, наукова або творча робота у позаробочий час.