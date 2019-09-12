Рада хочет отменить годичное планирование дорожных работ

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1041 "О внесении изменений в закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" (о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования)", передает корреспондент РБК-Украина.

Авторы проекта подчеркивают, что главной проблемой дорожной отрасли является наличие системы годичного планирования дорожных работ. Существование нормы закона о ежегодном утверждении перечня объектов строительства автомобильных дорог приводит к несоответствию утвержденных ежегодных перечней объектов Государственной целевой экономической программы развития автодорог государственного значения.

В пояснительной записке указано, что для реализации одного строительного объекта, в том числе в дорожной отрасли, в среднем необходимо 1,5 года, а именно: утверждение перечня объектов Кабинетом министров на соответствующий год, проведение процедуры закупки на разработку проектной документации, непосредственная разработка проектной документации, прохождение экспертизы и утверждение проектной документации в установленном порядке, объявление процедуры закупки на выполнение работ по капитальному ремонту, получение разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции, привлечение аттестованных ответственных исполнителей в строительстве, выполнение работ по капитальному ремонту и сдача объекта в эксплуатацию.

"Серьезный инфраструктурный проект в течение одного года реализовать затруднительно", - сказано в нем.

Проект закона устанавливает, что:

Государственная целевая экономическая программа развития автодорог общего пользования государственного значения с перечнем дорог, на которых запланированы работы по новому строительству, реконструкции, капитальному ремонту, с указанием объемов финансирования таких дорог в разрезе балансодержателей, утверждается правительством;

составлен в соответствии с такой программой ежегодный перечень объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта автодорог общего пользования госзначения с указанием объемов бюджетных средств для финансового обеспечения таких объектов утверждается центральным органом исполнительной власти, который формирует госполитику в сфере дорожного хозяйства;

перечни объектов нового строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах утверждает Рада министров Автономной Республики Крым, соответствующая областная, Киевская и Севастопольская городские государственные администрации по согласованию с центральным органом исполнительной власти, реализующим госполитику в сфере дорожного хозяйства.

Напомним, сегодня Рада приняла закон для предотвращения разрушения дорог. Предусматривается, что штрафы за нарушения автомобильного законодательства будут включены в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины, который создан в составе специального фонда государственного бюджета.

Как писало РБК-Украина ранее, 11 сентября Рада установила штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом.

Добавим также, в апреле комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР 8 созыва принять закон для увеличения штрафов за разрушение дорог, а именно за нарушение перевозок опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.