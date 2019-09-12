Рада хочет отменить годичное планирование дорожных работ

ВР приняла за основу закон для среднесрочного планирования развития автодорог
Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №1041 "О внесении изменений в закон "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" (о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования)", передает корреспондент РБК-Украина.
Авторы проекта подчеркивают, что главной проблемой дорожной отрасли является наличие системы годичного планирования дорожных работ. Существование нормы закона о ежегодном утверждении перечня объектов строительства автомобильных дорог приводит к несоответствию утвержденных ежегодных перечней объектов Государственной целевой экономической программы развития автодорог государственного значения.
В пояснительной записке указано, что для реализации одного строительного объекта, в том числе в дорожной отрасли, в среднем необходимо 1,5 года, а именно: утверждение перечня объектов Кабинетом министров на соответствующий год, проведение процедуры закупки на разработку проектной документации, непосредственная разработка проектной документации, прохождение экспертизы и утверждение проектной документации в установленном порядке, объявление процедуры закупки на выполнение работ по капитальному ремонту, получение разрешения Государственной архитектурно-строительной инспекции, привлечение аттестованных ответственных исполнителей в строительстве, выполнение работ по капитальному ремонту и сдача объекта в эксплуатацию.
"Серьезный инфраструктурный проект в течение одного года реализовать затруднительно", - сказано в нем.
Проект закона устанавливает, что:
Напомним, сегодня Рада приняла закон для предотвращения разрушения дорог. Предусматривается, что штрафы за нарушения автомобильного законодательства будут включены в источники формирования Государственного дорожного фонда Украины, который создан в составе специального фонда государственного бюджета.
Как писало РБК-Украина ранее, 11 сентября Рада установила штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом.
Добавим также, в апреле комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал ВР 8 созыва принять закон для увеличения штрафов за разрушение дорог, а именно за нарушение перевозок опасных грузов, правил проезда крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.