Рада хочет определить статус Украинской федерации ученического спорта

Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2077 "О внесении изменений в закон "О физической культуре и спорте" (о деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта)". За закон проголосовали 279 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, парламентарии поддержали сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Законопроектом предлагается на законодательном уровне определить правовой статус Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта, как общественных организаций физкультурно-спортивной направленности.

Согласно проекту, эти союзы могут:

представлять Украину в международных спортивных организациях, на Всемирных универсиадах и Гимназиаде, других международных спортивных соревнованиях;

организовывать и проводить на территории Украины всеукраинские и международные спортивные мероприятия;

получать финансовую поддержку за счет средств государственного и местных бюджетов в соответствии с законом.

Следует отметить, проект закона Рада приняла без обсуждения и без презентации закона профильным комитетом.

Напомним, в начале ноября комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал парламенту принять за основу проект закона №2077.

Как писало РБК-Украина, в Раде зарегистрирован законопроект №2208 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении общегосударственного сбора на развитие спорта".

Добавим также, парламент 8 созыва провалил законопроект №0205 "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS)".