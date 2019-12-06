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Рада хочет определить статус Украинской федерации ученического спорта

Новости » Политика     06.12.2019 - 15:00
Рада хочет определить статус Украинской федерации ученического спорта
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект парламент принял за основу

Верховная рада поддержала за основу в первом чтении законопроект №2077 "О внесении изменений в закон "О физической культуре и спорте" (о деятельности Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта)". За закон проголосовали 279 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Кроме того, парламентарии поддержали сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению.

Законопроектом предлагается на законодательном уровне определить правовой статус Спортивного студенческого союза Украины и Украинской федерации ученического спорта, как общественных организаций физкультурно-спортивной направленности.

Согласно проекту, эти союзы могут:

  • представлять Украину в международных спортивных организациях, на Всемирных универсиадах и Гимназиаде, других международных спортивных соревнованиях;
  • организовывать и проводить на территории Украины всеукраинские и международные спортивные мероприятия;
  • получать финансовую поддержку за счет средств государственного и местных бюджетов в соответствии с законом.

Следует отметить, проект закона Рада приняла без обсуждения и без презентации закона профильным комитетом.

Напомним, в начале ноября комитет по вопросам молодежи и спорта рекомендовал парламенту принять за основу проект закона №2077.

Как писало РБК-Украина, в Раде зарегистрирован законопроект №2208 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении общегосударственного сбора на развитие спорта".

Добавим также, парламент 8 созыва провалил законопроект №0205 "О присоединении Украины к Расширенному частичному соглашению о спорте (EPAS)".

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