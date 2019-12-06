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Рада хоче визначити статус Української федерації учнівського спорту

Новини » Політика     06.12.2019 - 15:00
Рада хоче визначити статус Української федерації учнівського спорту
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект парламент схвалив за основу

Верховна рада підтримала за основу у першому читанні законопроект №2077 "Про внесення змін до закону "Про фізичну культуру і спорт" (щодо діяльності Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту)". За закон проголосували 279 нардепів, передає кореспондент РБК-Україна.

Крім того, парламентарі підтримали скорочену процедуру підготовки документу до другого читання.

Законопроектом пропонується на законодавчому рівні визначити правовий статус Спортивної студентської спілки України та Української федерації учнівського спорту, як громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.

Відповідно до проекту, ці спілки можуть:

  • представляти Україну у відповідних міжнародних спортивних організаціях, на Всесвітніх універсіадах та гімназіадах, інших міжнародних спортивних змаганнях;
  • організовувати та проводити на території України всеукраїнські та міжнародні спортивні заходи;
  • отримувати фінансову підтримку за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до закону.

Слід зазначити, проект закону Рада ухвалила без обговорення та без презентації закону профільним комітетом.

Нагадаємо, на початку листопада комітет з питань молоді та спорту рекомендував парламенту прийняти за основу проект закону №2077.

Як писало РБК-Україна, у Раді зареєстрований законопроект №2208 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо введення загальнодержавного збору на розвиток спорту".

Додамо також, парламент 8 скликання провалив законопроект №0205 "Про приєднання України до Розширеної часткової угоди про спорт (EPAS)".

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