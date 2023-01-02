Рада хоче запровадити покарання за незаконне вивезення дітей до Росії: деталі

Попередньо нардепи хочуть додати нову статтю 438-1. У такому разі на тих, хто буде насильно вивозити людей за межі території України в умовах збройної агресії, чекає покарання від семи до десяти років позбавлення волі. У разі насильницького вивезення двох і більше осіб або неповнолітнього застосовуватиметься жорстка відповідальність - від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Автори законопроекту вважають, що уряд Росії формує нове законодавче поле. Воно дозволить протиправно усиновлювати примусово вивезених дітей із України.

"Такі протиправні дії здійснюються як представниками російського окупаційного режиму, так і громадянами України або колишніми громадянами України (до військового вторгнення РФ), які прийняли російське громадянство і сприяють російському окупаційному режиму, здійснюють допомогу у таких злочинах. З урахуванням високої суспільної небезпеки. правопорушень, їх масовості, системності та цілеспрямованості, загрози українському генофонду загалом доцільно встановити кримінальну відповідальність за такі дії щодо громадян України, особливо неповнолітніх", - сказано в записці пояснення до законопроекту.

Вони також зазначили, що примусове вивезення громадян порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. У ній примусове переселення чи депортація осіб із окупованої території визнається протиправним.