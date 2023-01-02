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Рада хоче запровадити покарання за незаконне вивезення дітей до Росії: деталі

Фото: нардепи хочуть посилити покарання за незаконне вивезення дітей з України до Росії (rada.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

Народні депутати України планують внести зміни до Кримінального кодексу. На розгляд буде надано законопроект №8326, який стосується покарання за насильницьке вивезення людей, зокрема дітей за умов збройної агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт Верховної ради.

Попередньо нардепи хочуть додати нову статтю 438-1. У такому разі на тих, хто буде насильно вивозити людей за межі території України в умовах збройної агресії, чекає покарання від семи до десяти років позбавлення волі. У разі насильницького вивезення двох і більше осіб або неповнолітнього застосовуватиметься жорстка відповідальність - від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Автори законопроекту вважають, що уряд Росії формує нове законодавче поле. Воно дозволить протиправно усиновлювати примусово вивезених дітей із України.

"Такі протиправні дії здійснюються як представниками російського окупаційного режиму, так і громадянами України або колишніми громадянами України (до військового вторгнення РФ), які прийняли російське громадянство і сприяють російському окупаційному режиму, здійснюють допомогу у таких злочинах. З урахуванням високої суспільної небезпеки. правопорушень, їх масовості, системності та цілеспрямованості, загрози українському генофонду загалом доцільно встановити кримінальну відповідальність за такі дії щодо громадян України, особливо неповнолітніх", - сказано в записці пояснення до законопроекту.

Вони також зазначили, що примусове вивезення громадян порушує норми статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. У ній примусове переселення чи депортація осіб із окупованої території визнається протиправним.

Раніше РБК-Україна писав, що у Херсонській області на Новий рік 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл російських окупантів . Він у тяжкому стані.

При цьому, за словами начальника прес-служби Сил оборони Херсона Дмитра Плетенчука , Ярослава зараз оперують, а потім переведуть до реанімації.

Нагадаємо, про те, що діти у селищі Наддніпрянське потрапили під обстріл, стало відомо вчора, 31 грудня, увечері .

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