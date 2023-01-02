Рада хочет ввести наказание за незаконный вывоз детей в Россию: детали

Предварительно, нардепы хотят добавить новую статью 438-1. В таком случае тех, кто будет насильственно вывозить людей за пределы территории Украины в условиях вооруженной агрессии, ждет наказание от семи до десяти лет лишения свободы. В случае насильственного вывоза двух и более лиц или несовершеннолетнего будет применяться жесткая ответственность - от восьми до двенадцати лет лишения свободы.

Авторы законопроекта считают, что правительство России формирует новое законодательное поле. Оно позволит противоправно усыновлять принудительно вывезенных детей из Украины.

"Такие противоправные действия совершаются как представителями российского оккупационного режима, так и гражданами Украины или бывшими гражданами Украины (до военного вторжения РФ), которые приняли российское гражданство и содействуют с российским оккупационным режимом, осуществляют пособничество в таких преступлениях. С учетом высокой общественной опасности этих уголовных правонарушений, их массовости, системности и целеустремленности, угрозы украинскому генофонду в целом целесообразно установить уголовную ответственность за такие действия в отношении граждан Украины, особенно несовершеннолетних", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Они также отметили, принудительный вывоз граждан нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. В ней принудительное переселение или депортация лиц с оккупированной территории признается противоправным.