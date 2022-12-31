Окупанти обстріляли Херсонську область: поранено двох дітей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"У новорічний вечір підлі російські вороги били з артилерії по селищу Придніпровське поблизу Херсона. Відбувся вибух снаряда неподалік школи. На вулиці перебували двоє дітей – 13-річний хлопець і дівчинка 12 років. Це брат і сестра. Вони отримали важкі уламкові поранення", – зазначив Янушевич.

За його словами, постраждалих доправили до лікарні. Діти перебувають у операційній, де хірурги борються за їхнє життя.