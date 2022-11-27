Рада хоче позбавити мандатів 10 нардепів-втікачів, але це не так просто, - Стефанчук

Верховна Рада хоче забрати мандати у близько 10 народних депутатів, які виїхали з України під час повномасштабної війни з Росією, та не повернулися до роботи у парламенті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука в інтерв'ю "Суспільному", яке транслювалося під час національного телемарафону.

Він зазначив, що цих депутатів звільнили з усіх посад, які вони займали у Раді. Їм також не виплачують заробітну плату.

"Ми очікуємо зараз якихось потенційних рішень щодо позбавлення мандату цих народних депутатів, але це зробити не так просто", - сказав Стефанчук.

Так, у Конституції України чітко прописані підстави для позбавлення мандату депутата:

складення повноважень за особистою заявою;

набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нардепа;

визнання депутата судом недієздатним або безвісно відсутнім;

припинення його громадянства або його виїзду на постійне проживання за межі України;

якщо протягом 20 днів з дня виникнення обставин, які призводять до порушення вимог щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності, ці обставини ним не усунуто;

невходження нардепа, обраного від політичної партії (виборчого блоку політичних партій), до складу депутатської фракції цієї політичної партії (виборчого блоку політичних партій) або виходу депутата із складу такої фракції;

смерть депутата.

Таким чином, Верховна Рада не може прийняти рішення, що ґрунтується на підставах, не прописаних у Конституції. А саму Конституцію не можна змінювати під час воєнного стану.

"Але ми знайдемо можливість, щоб попрощатися із цими народними депутатами", - сказав Стефанчук.

Він також зазначив, що мандат можна забрати у депутатів у разі виявлення у них подвійного громадянства, за підстави відсутності у місці постійного проживання впродовж певного строку.

Стефанчук додав, що наразі опрацьовується питання щодо екстрадиції деяких нардепів, які перебувають у Європі. Проте для цього потрібне рішення суду, яке набрати чинності.