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Рада хочет лишить мандатов 10 беглых нардепов, но это не так просто, - Стефанчук

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Воскресенье 27 ноября 2022 12:40
Рада хочет лишить мандатов 10 беглых нардепов, но это не так просто, - Стефанчук Фото: глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Верховная Рада хочет забрать мандаты у около 10 народных депутатов, которые выехали из Украины во время полномасштабной войны с Россией, и не вернулись к работе в парламенте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной Рады Руслана Стефанчука в интервью "Суспільному", которое транслировалось во время национального телемарафона.

Он отметил, что этих депутатов уволили со всех должностей, которые они занимали в Раде. Им тоже не выплачивают заработную плату.

"Мы ожидаем сейчас каких-либо потенциальных решений по лишению мандата этих народных депутатов, но это сделать не так просто", - сказал Стефанчук.

Так, в Конституции Украины четко прописаны основания для лишения мандата депутата:

  • сложение полномочий по личному заявлению;
  • вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении нардепа;
  • признание депутата судом недееспособным или безвестно отсутствующим;
  • прекращение его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины;
  • если в течение 20 дней со дня возникновения обстоятельств, приводящих к нарушению требований относительно несовместимости депутатского мандата с другими видами деятельности, эти обстоятельства не устранены;
  • невхождение нардепа, избранного от политической партии (избирательного блока политических партий), в состав депутатской фракции этой политической партии (избирательного блока политических партий) или выхода депутата из состава такой фракции;
  • смерть депутата.

Таким образом, Верховная Рада не может принять решение, основанное на причинах, не прописанных в Конституции. А саму Конституцию нельзя менять во время военного положения.

"Но мы найдем возможность попрощаться с этими народными депутатами", - сказал Стефанчук.

Он также отметил, что мандат можно забрать у депутатов в случае обнаружения у них двойного гражданства, из-за отсутствия в месте постоянного проживания в течение определенного срока.

Стефанчук добавил, что сейчас прорабатывается вопрос об экстрадиции некоторых нардепов, которые находятся в Европе. Однако для этого нужно решение суда, которое вступит в силу.

Напомним, недавно Игорь Васильковский и Вадим Рабинович потеряли мандаты из-за лишения гражданства.

К тому же, Рада досрочно прекратила полномочия нардепа Дмитрия Шенцева.

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